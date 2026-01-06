Russie : Nous condamnons l'agression américaine contre le Venezuela ; Maduro doit être libéré immédiatement

Selon l'agence ABNA citant Al Jazeera, Vassili Nebenzia, représentant de la Russie au Conseil de sécurité de l'ONU ce lundi, a déclaré : « L'hégémonisme américain par la force affecte des dizaines de pays dans différentes parties du monde. » Il a ajouté : « Nous condamnons l'attaque américaine contre le Venezuela, qui est une violation manifeste de toutes les normes du droit international. Nous demandons aux hauts responsables américains de libérer immédiatement le président légitimement élu d'un État souverain ainsi que son épouse. » Nebenzia a conclu : « Il n'y a aucune justification au crime américain à Caracas. Les différends doivent être résolus par le dialogue. »