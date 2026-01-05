Selon l'agence ABNA citant Russia Al-Yaum, Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité de la Russie, a souligné que l'enlèvement du président vénézuélien par les États-Unis n'a rien à voir avec le trafic de drogue, mais qu'il s'agit uniquement d'une question de pétrole, ce que les responsables américains ont ouvertement admis.

En réaction aux propos de Trump affirmant que les États-Unis prendraient en charge l'administration du Venezuela, il a ajouté que l'Amérique ne pouvait pas diriger le pays à distance. Medvedev a complété en suggérant que les États-Unis pourraient avoir l'intention de répéter cette opération à l'égard du régime de Kiev. Il a affirmé que les actions de Washington sont illégales, mais s'inscrivent dans la politique habituelle de domination des ressources d'autrui, comme on peut le voir avec les minerais rares de l'Ukraine.