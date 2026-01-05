Selon l'agence ABNA citant TASS, Alexey Pouchkov, président de la commission de la politique d'information de la Fédération de Russie, a souligné que les « succès » des États-Unis à l'égard du Venezuela pourraient finalement se transformer en catastrophe pour le président Donald Trump.

Il a ajouté : « Les anciens présidents américains se sont également réjouis de leurs exploits en Irak, en Afghanistan et en Libye, publiant très tôt la nouvelle de leurs victoires temporaires. Mais ces victoires se sont ensuite transformées en échecs et en catastrophes ; les États-Unis se sont enlisés dans ces pays pendant de longues années. »

Le sénateur russe a souligné que l'attaque américaine contre le Venezuela et l'enlèvement de son président constituent une violation flagrante de toutes les lois internationales et rappellent les actions impérialistes du XIXe siècle. Les États-Unis ont, selon lui, réanimé le concept du « Far West » en agissant comme bon leur semble.