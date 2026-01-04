  1. Accueil
La vice-présidente de Maduro devient présidente par intérim du Venezuela

4 janvier 2026 - 08:16
Un organe constitutionnel vénézuélien a chargé la vice-présidente du pays d'assumer la présidence.

Selon l'agence de presse ABNA, l'AFP rapporte que la Cour constitutionnelle suprême du Venezuela a ordonné à Delcy Rodríguez, vice-présidente de Maduro, d'assumer temporairement les pouvoirs du président du pays.

Parallèlement, le ministère brésilien des Affaires étrangères a déclaré : « En l'absence de Nicolás Maduro, détenu aux États-Unis, nous reconnaissons Rodríguez comme présidente de transition du pays. » Le ministère a également souligné que les pays d'Amérique latine et des Caraïbes tiendront une réunion extraordinaire pour définir une position commune face à l'attaque américaine contre le Venezuela.

