France : L'action américaine contre Maduro viole le droit international

Selon l'agence de presse ABNA citant France 24, Jean-Noël Barrot, ministre français des Affaires étrangères, a déclaré dans un message sur le réseau X que l'opération militaire américaine visant à arrêter le président vénézuélien Nicolás Maduro est contraire aux principes du droit international.

Le message précise : « L'opération militaire qui a conduit à l'arrestation de Maduro viole le principe du non-recours à la force, qui est à la base du droit international. » Le ministre a écrit : « Paris réaffirme qu'aucune solution politique durable ne peut être imposée de l'extérieur et que seul le peuple d'un pays peut déterminer son propre avenir. »

Auparavant, Tarek Saab, le procureur général du Venezuela, avait condamné l'enlèvement du président du pays et exigé sa libération.