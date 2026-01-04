  1. Accueil
Chine : L'agression américaine contre le Venezuela est une violation dangereuse du droit international

4 janvier 2026 - 08:13
Source: ABNA
Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que Pékin s'opposait fermement à l'agression militaire américaine au Venezuela et que Washington devait respecter le droit international et cesser de violer la souveraineté des autres pays.

Selon l'agence de presse ABNA citant Al Jazeera, la Chine a fermement condamné l'attaque militaire américaine. Le communiqué du ministère chinois indique : « Nous sommes profondément choqués et condamnons fermement l'usage flagrant de la force par les États-Unis contre un État souverain et son président. »

Le ministère a souligné : « L'action hégémonique des États-Unis est une violation dangereuse du droit international, une agression contre la souveraineté du Venezuela et une menace pour la paix et la sécurité. Nous exhortons les États-Unis à cesser de violer la sécurité des autres pays. » Cela fait suite à l'annonce par Donald Trump d'une attaque massive et de l'arrestation de Nicolás Maduro et de son épouse.

