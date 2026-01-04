Chine : L'agression américaine contre le Venezuela est une violation dangereuse du droit international

Selon l'agence de presse ABNA citant Al Jazeera, la Chine a fermement condamné l'attaque militaire américaine. Le communiqué du ministère chinois indique : « Nous sommes profondément choqués et condamnons fermement l'usage flagrant de la force par les États-Unis contre un État souverain et son président. »

Le ministère a souligné : « L'action hégémonique des États-Unis est une violation dangereuse du droit international, une agression contre la souveraineté du Venezuela et une menace pour la paix et la sécurité. Nous exhortons les États-Unis à cesser de violer la sécurité des autres pays. » Cela fait suite à l'annonce par Donald Trump d'une attaque massive et de l'arrestation de Nicolás Maduro et de son épouse.