Responsable vénézuélienne : Un pétrolier chargé de brut vénézuélien fait route vers les États-Unis

Selon l'agence ABNA, citant TASS, Delcy Rodríguez, vice-présidente et ministre du Pétrole du Venezuela, a déclaré qu'un pétrolier de la compagnie américaine « Chevron » a quitté le pays. Elle a écrit sur son canal Telegram : « Un navire de la société américaine Chevron a quitté notre pays à destination des États-Unis avec une cargaison de pétrole vénézuélien, dans le cadre des engagements de notre industrie pétrolière. »

Rodríguez a souligné que le Venezuela a toujours respecté les lois nationales et internationales et continuera sur cette voie. Cette annonce survient alors que Donald Trump a récemment affirmé vouloir intercepter des pétroliers et après les rapports sur la saisie des navires « Centauris » et « Bella 1 ».