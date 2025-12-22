  1. Accueil
États-Unis : Les relations bilatérales ne sont pas à l'ordre du jour des discussions Moscou-Washington

22 décembre 2025 - 14:35
Code d'info: 1764774
Source: ABNA
L'ambassade des États-Unis en Russie a déclaré que les relations bilatérales ne figurent pas à l'ordre du jour des négociations entre Moscou et Washington.

Selon l'agence de presse ABNA, l'ambassade américaine à Moscou a indiqué dans une note au journal russe Izvestia qu'il n'est actuellement pas prévu de nouvelle réunion entre la Russie et les États-Unis pour traiter des questions bilatérales. L'ambassade a précisé : « Pour le moment, aucune négociation dans le cadre des relations bilatérales n'est à l'ordre du jour. »

Cependant, les diplomates américains ont confié à Izvestia que Washington considère le dialogue bilatéral comme une plateforme constructive pour améliorer le fonctionnement des missions diplomatiques des deux pays. Des discussions visant à normaliser le travail des ambassades ont eu lieu à Istanbul le 27 février et le 10 avril derniers.

