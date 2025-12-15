Ibrahim Al-Mousawi devient responsable des communications médiatiques du Hezbollah au Liban

Selon l'agence de presse Abna, le journal Al-Akhbar, un organe de presse proche du Hezbollah libanais, a annoncé que dans le cadre des changements dans la structure organisationnelle du Hezbollah après la récente guerre, le Conseil de direction du Hezbollah, qui est la plus haute autorité de décision du parti, a approuvé une résolution visant à former une nouvelle administration pour gérer le dossier médiatique au sein du Hezbollah.

Selon cette résolution, qui a été portée à la connaissance des responsables concernés il y a quelques jours, un comité présidé par Ibrahim Al-Mousawi, membre du Parlement libanais, sera formé. Ses membres comprendront des représentants de toutes les institutions médiatiques du Hezbollah, y compris la radio, la télévision, les médias électroniques et l'unité des relations publiques du Hezbollah.

Selon les informations disponibles, l'administration en question est directement supervisée par Cheikh Naim Qassem, le Secrétaire général adjoint du Hezbollah. Ce processus se poursuivra jusqu'à ce qu'une prochaine décision soit prise concernant son maintien dans ce cadre ou sa conversion en un nouveau Conseil central.

Une autre décision du Conseil de direction du Hezbollah a été d'accorder des pouvoirs étendus à ce comité pour la restructuration et l'agilisation des institutions médiatiques et l'élaboration d'une nouvelle stratégie pour l'interaction médiatique à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Conformément à cette résolution, les responsables des institutions médiatiques doivent être spécialisés dans leur domaine respectif, et la sélection de dirigeants provenant d'autres secteurs dans ce domaine doit être évitée.