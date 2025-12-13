La panique d'Israël face au risque d'opérations anti-sionistes depuis la Jordanie

Selon l'agence de presse ABNA, citant Arabi 21, le journal "Yedioth Ahronoth" a rapporté que l'armée du régime sioniste a déployé ses forces dans la bande frontalière avec la Jordanie et a réactivé des bases militaires qui n'avaient pas été utilisées depuis la signature de l'accord de paix avec la Jordanie en 1994.

Selon ce rapport, l'état d'alerte sans précédent de l'armée du régime sioniste face à la Jordanie est dû à la crainte de la mise en œuvre d'opérations anti-sionistes depuis les frontières de ce pays.

Le "Yedioth Ahronoth" a ajouté que, depuis la signature de l'accord de paix avec la Jordanie, le régime sioniste a progressivement évacué 46 de ses bases militaires le long de la frontière jordanienne, mais après l'opération "Déluge d'Al-Aqsa", il a formé un groupe appelé l'« Équipe Rouge » pour examiner la probabilité d'opérations anti-sionistes depuis d'autres fronts et est arrivé à la conclusion que les frontières orientales pourraient être l'un de ces fronts.