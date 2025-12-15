Selon l'agence de presse Abna, Abdul Bari Atwan, analyste des questions stratégiques de la région, a analysé dans un article du journal Rai al-Youm les dimensions de l'attaque contre les Juifs dans la ville australienne de Sydney. Il a écrit que l'attaque sanglante qui a eu lieu lors de la célébration juive de Hanoucca, où plus de deux mille personnes étaient présentes, et qui a entraîné la mort de 12 personnes et en a blessé d'autres, pourrait être un acte planifié par le régime sioniste pour faire avancer une nouvelle stratégie visant à renforcer l'image de « victime » de ce régime et à relancer l'approche de la « lutte contre l'antisémitisme » dans le monde, laquelle a été complètement anéantie grâce au génocide dans la bande de Gaza.

Il ajoute que le plus grand opposant au processus d'antisémitisme est le mouvement sioniste, et Benjamin Netanyahu, le Premier ministre du régime sioniste, en est le symbole le plus éminent. Ses mains sont souillées par le sang de plus de 70 000 civils palestiniens, dont 40 000 enfants. Il a déplacé deux millions et demi de Palestiniens après la destruction de plus de 95 % de leurs maisons, et il affame un grand nombre d'entre eux jusqu'à la mort en coupant l'aide et en transformant les centres de distribution de nourriture en embuscades pour leur exécution.

Netanyahu a révélé son rôle suspect potentiel dans cette attaque lorsqu'il a accusé le Premier ministre australien et son gouvernement d'attiser l'antisémitisme, de faire progresser le processus de reconnaissance de l'État de Palestine et de soutenir la solution à deux États, et l'a tenu responsable de l'attaque. Il a oublié que son armée a tué plus de 500 patients, blessés, médecins, infirmières et prématurés à l'hôpital Al-Maamadani dans la bande de Gaza en moins de 5 minutes, et dans de nombreux cas, plus de 5 000 Libanais en quelques minutes lors du crime des bipeurs ou de l'attaque contre Dahiyeh à Beyrouth, la Bekaa et le Sud-Liban.

Atwan a souligné que, dans les décennies précédentes, le mouvement sioniste a également coopéré avec le nazisme dans le meurtre des Juifs et a fait exploser des cinémas et des quartiers juifs en Égypte et en Irak pour les intimider et les forcer à émigrer vers la Palestine occupée. Pour cette raison, nous ne devrions pas être surpris de leur rôle éventuel dans l'exécution de l'opération d'attaque contre la fête juive à Sydney ou dans d'autres capitales occidentales pour accuser les Musulmans.

Il a poursuivi en disant que le coup le plus mortel porté au projet sioniste raciste a été infligé par les dirigeants actuels du régime sioniste. L'écrasante majorité du monde s'est libérée de la fausse publicité et de la propagande des Sionistes et s'est levée pour soutenir les victimes des massacres et du génocide du régime sioniste dans la bande de Gaza. Même des millions d'adeptes de la religion juive ont exprimé leur dégoût pour le projet sioniste et ses massacres, affirmant que ce projet est devenu une menace existentielle et un danger pour eux, et a mis en péril leur coexistence en sécurité et en paix dans les sociétés où ils vivent.