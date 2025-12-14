Le bilan de l'attaque en Australie monte à 12 morts

Selon l'agence de presse ABNA, citant Reuters, le nombre de morts de la fusillade lors de la cérémonie de Hanoucca juive à Bondi Beach à Sydney, en Australie, est passé à 12 personnes.

Alors que l'agence de presse Reuters a déclaré que le nombre de blessés dans cette attaque est de 30 personnes, des sources d'information ont estimé ce nombre à environ 60, voire plus.

Les médias hébreux, citant des médias australiens, ont rapporté que l'un des assaillants de la célébration juive de Hanoucca à Sydney, en Australie, était « Naravid Akram », un citoyen pakistanais.

Des sources d'information ont également fait état de la mort d'un rabbin israélien lors de la « Hanoucca Sanglante » et de la blessure du président du Conseil juif australo-israélien.