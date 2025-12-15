Selon l'agence de presse Abna, le site sioniste i24 News a rapporté que le gouvernement américain considère le président autoproclamé de la Syrie, Abu Mohammad al-Joulani, comme son allié et tente d'empêcher l'affaiblissement de son pouvoir en Syrie.

Le rapport ajoute que l'envoyé de Trump, Tom Barrack, devrait arriver aujourd'hui dans les territoires occupés pour discuter avec Netanyahou et d'autres responsables sionistes de diverses questions, en particulier de la Syrie et des lignes rouges de Washington à cet égard.

Ce rapport souligne que le gouvernement américain craint que les attaques du régime sioniste contre la Syrie ne provoquent l'effondrement du régime d'Al-Joulani et s'efforce de faire signer un accord de sécurité entre Damas et Tel Aviv.

Auparavant, le président américain Donald Trump avait également déclaré qu'il était important que le régime sioniste établisse un véritable dialogue avec la Syrie.

Il convient de noter que depuis le renversement du régime de Bachar al-Assad en Syrie, ni les conflits internes et les tensions armées dans ce pays n'ont cessé, ni les attaques du régime sioniste contre diverses régions de la Syrie n'ont pris fin. Trump considère également Al-Joulani comme la meilleure option pour atteindre les objectifs américains en Syrie, notamment le pillage des ressources gazières et pétrolières du pays.