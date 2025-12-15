Selon l'agence de presse Abna, Al Jazeera a écrit dans un rapport : Alors que les autorités australiennes ont présenté l'attaque armée d'hier contre la cérémonie juive connue sous le nom de Hanoucca à Sydney comme un crime qui doit faire l'objet d'une enquête, les responsables sionistes ont rapidement tenté de lier cette attaque à leurs fausses allégations habituelles concernant l'antisémitisme et même la reconnaissance de l'État de Palestine.

Ratib Junaid, président de l'Union des conseils islamiques d'Australie, estime que cette attaque doit être examinée en dehors des objectifs politiques. Toute attaque contre des civils est inacceptable et cette question a été largement condamnée en Australie, mais la ligne adoptée par le cabinet du régime sioniste pour faire face à cette attaque s'inscrit dans le cadre des politiques habituelles de ce régime visant à lier tout incident à l'antisémitisme.

Muhannad Mustafa, expert en affaires israéliennes, a également déclaré que Netanyahou cherchait à exploiter politiquement cette attaque et tentait de la lier aux manifestations contre la guerre de Gaza et le génocide des Palestiniens. Cependant, les détails de cette attaque et l'intervention d'un citoyen musulman pour sauver la vie d'autres personnes et désarmer l'un des assaillants ont contrecarré les plans de Netanyahou. Cette scène est en contradiction totale avec les allégations du régime sioniste et a diminué l'intensité de la propagande médiatique de Tel Aviv visant à montrer l'augmentation de l'antisémitisme dans le monde. Tel Aviv tente de lier toute critique de ses politiques belliqueuses à l'antisémitisme, et cette question a conduit à ce que cette expression perde son effet dans l'opinion publique des pays occidentaux.

Salahuddin al-Qadiri, expert des questions du monde arabe et islamique, a également déclaré qu'une grande partie de l'opinion publique en Europe fait désormais la distinction entre la religion juive en tant que croyance divine et le sionisme en tant que projet politique, et Tel Aviv ne peut pas faire passer la solidarité avec les Palestiniens pour de l'antisémitisme. Cet événement s'est produit après le déclenchement de la guerre de Gaza et le génocide à grande échelle des Palestiniens par le régime sioniste.