  1. Accueil
  2. service
  3. Asie d'Ouest et Moyen-Orient

Avertissement concernant le plan de Tel Aviv et de certains pays de la région visant à diviser la Syrie

15 décembre 2025 - 12:57
Code d'info: 1762069
Source: ABNA
Avertissement concernant le plan de Tel Aviv et de certains pays de la région visant à diviser la Syrie

Un analyste syrien a évoqué le plan du régime sioniste et de certains pays de la région visant à diviser ce pays.

Selon l'agence de presse Abna citant Al-Maalouma, l'analyste syrien Mohammad Totanji a souligné que la Turquie, le régime sioniste et certains pays arabes du Golfe cherchent à diviser la Syrie en soutenant des plans suspects contre l'unité de ce pays.

Il a ajouté : Les plans qui sont élaborés contre la Syrie visent l'unité nationale et les institutions de gouvernance.

Totanji a précisé : Les interventions étrangères sont menées dans le but d'imposer de nouvelles équations dans l'intérêt des parties susmentionnées et contre les intérêts du peuple syrien.

Il a déclaré : Les groupes nationaux en Syrie doivent s'opposer à ces plans. La neutralisation du complot de division de la Syrie nécessite la vigilance du peuple.

Votre commentaire

You are replying to: .
captcha