Selon l'agence de presse ABNA, citant Spoutnik, le ministère russe de la Défense a annoncé que la localité de Varvarovka, dans la région de Zaporijjia, avait été libérée par les forces armées russes.

Le communiqué du ministère russe de la Défense fait état de la mort de 1450 soldats ukrainiens sur les fronts de combat au cours des dernières 24 heures.

Le ministère russe de la Défense a également déclaré que 290 drones ukrainiens avaient été abattus au cours de cette période.

Le communiqué du ministère russe de la Défense rapporte l'avancée des forces russes en profondeur dans les fortifications ennemies.