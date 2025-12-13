Une haute responsable de l'UE réclame des « concessions réelles de la part de Moscou » !

Selon l'agence de presse ABNA, citant l'agence de presse Anadolu, Kaja Kallas, responsable de la politique étrangère de l'Union européenne, a déclaré que même si l'Ukraine obtenait des garanties de sécurité, l'absence de concessions réelles de la part de la Russie entraînerait le risque de déclencher de nouvelles guerres ailleurs.

Dans une interview accordée au journal italien Corriere della Sera, la responsable de la politique étrangère de l'Union européenne a affirmé qu'il n'était pas possible de parvenir à un accord durable pour mettre fin à la guerre de la Russie en Ukraine, à moins que la Russie ne change son comportement et n'accepte des restrictions spécifiques à sa puissance militaire !

Kaja Kallas a ensuite affirmé : « Le problème de la paix, c'est la Russie ! Même si l'Ukraine obtient des garanties de sécurité, mais qu'aucune concession n'est faite par la Russie, nous aurons d'autres guerres, peut-être pas en Ukraine, mais ailleurs. »

Elle a ensuite affirmé que la Russie ne montrait toujours aucune « réelle volonté » d'arrêter la guerre et continuait ses attaques constantes contre les civils et les infrastructures ukrainiennes !

Kallas a déclaré : « Pour une paix durable, nous devons nous assurer que la Russie n'attaquera plus. Nous avons besoin de concessions de la part de la Russie, que ce soit en termes de limitation de leur armée ou de réduction de leur budget militaire. Il ne doit y avoir aucune concession territoriale et aucune reconnaissance de l'occupation du territoire ukrainien. Les frontières ne peuvent pas être changées par la force. Il ne doit y avoir aucun point dans l'architecture de sécurité européenne qui donne un rôle direct à la Russie. »