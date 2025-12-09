Le candidat soutenu par Trump, probable vainqueur des élections au Honduras

Selon l'agence de presse Abna, citant Reuters, le processus d'annonce des résultats de l'élection présidentielle hondurienne du 30 novembre a repris après une interruption de trois jours, et les dernières données montrent que Nasry Asfura, le candidat de droite du Parti national soutenu par le président américain Donald Trump, conserve une légère avance.

Le Conseil électoral national du Honduras, annonçant le décompte de 97 % des voix, a déclaré Asfura en tête avec 40 % des suffrages. Il devance son plus proche rival d'environ 42 100 voix.

Salvador Nasralla, animateur de télévision et candidat modéré qui s'est présenté trois fois aux élections présidentielles, se classe deuxième avec 39 % des voix. Ces deux candidats s'étaient mutuellement délogés de la première place à plusieurs reprises ces derniers jours, mais lundi soir, l'écart de voix d'Asfura s'est légèrement creusé.

Rixi Moncada, candidate du parti au pouvoir « Libre » (Liberté) et ancienne ministre du gouvernement de gauche du pays, se classe troisième avec 19 % des voix.

L'élection au Honduras se déroule en un seul tour, et la personne qui obtient le plus de voix devient président.

Le processus de dépouillement des votes avait été suspendu vendredi, alors que seulement 88 % des voix avaient été comptées. Le Conseil électoral national a déclaré qu'environ 16 % des données des procès-verbaux des bureaux de vote étaient contradictoires et devaient être révisées.

Ces développements surviennent alors que, dans le même temps, le parquet hondurien a émis un mandat d'arrêt international contre l'ancien président Juan Orlando Hernández, récemment libéré d'une prison américaine suite à une grâce de Trump ; une question qui a exacerbé la tension dans l'atmosphère électorale du pays.