Alerte à une guerre cachée entre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis au sujet du Yémen

Selon l'agence de presse Abna, citant Al-Maalomah, Nabil Al-Hada, chef d'un centre actif dans le domaine des droits de l'homme au Yémen, a souligné que la guerre cachée entre l'Arabie saoudite et les EAU au sujet du Yémen s'était intensifiée. Ce qui se passe au Yémen n'est pas une guerre civile, mais un terrain pour le règlement de comptes régionaux.

Il a ajouté : Les EAU tentent de consolider leur position dans les îles stratégiques du Yémen, et l'Arabie saoudite cherche à étendre son influence à Hadramout. Ce processus s'inscrit dans la continuité d'une longue guerre d'influence entre les deux parties.

Al-Hada a déclaré : La coalition que l'Arabie saoudite et les EAU ont lancée contre le Yémen a échoué. Les réalités sur le terrain ont montré que ce pays ne s'incline même pas devant les soi-disant superpuissances comme l'Amérique. Alors, comment pourrait-il se soumettre à une influence régionale limitée ?

Il a précisé : Le Yémen a résisté aux interventions américaines et aux menaces d'Israël, il est donc illogique que ce pays capitule face à l'Arabie saoudite et aux EAU. Ils sont sur le même front que le régime sioniste.