Sénégal: imams condamnent la visite de religieux au régime sioniste

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Dakar — La polémique a éclaté après la diffusion d’informations sur le voyage d’un groupe de religieux sénégalais vers les territoires occupés, à l’invitation de structures liées au régime sioniste. Dans plusieurs mosquées de Dakar et d’autres villes, des imams ont consacré leurs prêches, notamment lors de la prière du vendredi, à dénoncer cette visite, qualifiée d’« inopportune » et de « moralement inacceptable », alors que Gaza subit une guerre qualifiée de génocidaire par de nombreuses voix dans le monde.

Condamnation des imams et prédicateurs sénégalais

Les imams rappellent que, pour une grande partie de la société sénégalaise, la cause palestinienne relève de la justice universelle: droit des peuples à l’autodétermination, défense des Lieux saints islamiques et chrétiens, et protection des civils à Gaza et en Cisjordanie face aux violations répétées du régime sioniste. Selon eux, apparaître officiellement aux côtés de représentants de l’ennemi, en pleine occupation et sous blocus, peut être perçu comme une caution politique ou religieuse aux crimes commis contre le peuple palestinien.

Plusieurs prédicateurs ont souligné la responsabilité particulière des figures religieuses. « Le savant et le prédicateur doivent se tenir aux côtés des opprimés, pas auprès de ceux qui bombardent des enfants et profanent des Lieux sacrés », a déclaré l’un d’eux, dans des propos largement relayés sur les réseaux sociaux. De nombreux fidèles ont exprimé leur indignation, estimant que cette visite heurte la sensibilité de la Oumma et brouille la position traditionnelle du Sénégal.

Les critiques mettent également en avant le manque de transparence entourant ce déplacement: absence de consultation des communautés et des instances savantes, silence sur les objectifs précis du voyage et sur les entités qui l’ont financé, risque d’instrumentalisation médiatique par le régime sioniste. Des voix appellent désormais à clarifier l’identité des participants, le programme réel de la visite et les agendas politiques sous‑jacents.

Crainte de normalisation et réaffirmation de la solidarité avec la Palestine

Les imams insistent sur la distinction entre, d’une part, les contacts humanitaires ou académiques avec les populations, et, d’autre part, tout acte pouvant être utilisé comme outil de propagande par l’ennemi. Ils avertissent que, tant que Gaza demeure assiégée, que les colonies s’étendent en Cisjordanie et qu’Al‑Qods reste sous pression, toute démarche perçue comme un pas vers la normalisation avec le régime sioniste sera rejetée par une large partie des croyants.

En parallèle, des associations islamiques et des comités de jeunes ont annoncé le renforcement des campagnes de solidarité concrète: collectes de dons pour la Palestine, séances de sensibilisation dans les mosquées et les écoles, prières collectives et plaidoyer auprès des organisations internationales. Pour nombre d’imams, la meilleure réponse à cette controverse est de « revenir à la boussole des principes islamiques: soutien aux opprimés, refus de l’injustice et défense de la dignité des Lieux saints et du peuple palestinien ».

Les prédicateurs qui condamnent la visite assurent ne pas chercher la division interne, mais affirment défendre une ligne de principe: le Sénégal, pays de référence en Afrique de l’Ouest musulmane, doit rester fidèle à sa tradition de soutien aux causes justes et se tenir clairement aux côtés de la Palestine, et non sur la voie de la normalisation avec le régime sioniste.

