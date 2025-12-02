Les États-Unis agissent pour déstabiliser l'Irak

Selon l'agence de presse Abna, citant Al-Maalouma, une source de sécurité dans la province d'Al-Anbar a annoncé que le processus de transfert des éléments de Daech (EI) et de leurs familles du camp d'Al-Hol en Syrie vers le camp d'Al-Jadaa dans la province de Ninive a repris sous la pression des États-Unis et avec la complicité d'éléments liés à Al-Joulani.

Elle a ajouté que le gouvernement de Bagdad ne devait pas céder à ces pressions. Actuellement, 840 personnes ont été transférées du camp d'Al-Hol, dont la majorité sont des familles de chefs de Daech; des personnes dont les mains sont souillées par le sang des forces de sécurité irakiennes.

Cette source a déclaré que l'objectif des États-Unis par cette action est de déstabiliser la stabilité et la sécurité de l'Irak. Parmi ces personnes se trouvent des éléments dangereux qui sont recherchés et qui agissent comme une bombe à retardement en Irak.