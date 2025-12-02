Selon l'agence de presse Abna, Brandon Weichert, rédacteur en chef principal de la publication américaine «The National Interest», a écrit dans un rapport: «L'économie allemande est gravement affaiblie à la suite des sanctions de l'Union européenne contre la Russie et des conséquences de la guerre en Ukraine.»

Weichert a évalué l'effet de rebond des sanctions et l'arrêt du projet de gazoduc Nord Stream 2 comme des facteurs de la diminution spectaculaire de la puissance industrielle de l'Allemagne après la guerre en Ukraine.

Le rédacteur en chef de The National Interest a écrit: «La guerre en Ukraine, en plus d'augmenter les prix de l'énergie, a créé des tensions économiques et politiques au sein de l'Union européenne. Ces développements ont accru les inquiétudes concernant la stabilité économique de la région et la compétitivité industrielle de l'Allemagne.»

Weichert a ajouté: «La persistance des restrictions et la dépendance aux importations d'énergie de l'extérieur pourraient confronter l'économie allemande à de sérieux problèmes dans les années à venir et mettre l'Union européenne au défi d'adopter des politiques économiques et de sécurité communes.»

L'auteur de cette note a souligné que les conséquences de la guerre en Ukraine et des sanctions, au-delà de l'économie, ont également alimenté des conflits politiques au sein de l'Union européenne.

Nord Stream 2, qui fournissait auparavant la majeure partie des besoins énergétiques industriels de Berlin, est maintenant à l'arrêt, et son remplacement par d'autres sources exerce une pression économique considérable sur l'économie allemande.