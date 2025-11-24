  1. Accueil
1003 Palestiniens tués par les occupants en Cisjordanie depuis octobre 2023

24 novembre 2025 - 21:57
Le centre juridique « B'Tselem » a annoncé que le régime sioniste a tué mille trois Palestiniens en Cisjordanie depuis octobre 2023 et qu'il est en train d'exécuter un nettoyage ethnique dans cette région.

Selon l'agence de presse ABNA citant Al Jazeera, le centre juridique « B'Tselem » a souligné que le régime sioniste a tué mille trois Palestiniens en Cisjordanie depuis octobre 2023 et qu'il est en train d'exécuter un nettoyage ethnique dans cette région.

Ce centre juridique du régime sioniste a déclaré dans un rapport publié : Israël a procédé à un nettoyage ethnique en Cisjordanie, et il n'existe aucun mécanisme interne ou externe actif pour l'en empêcher.

Le rapport du centre indique que, depuis octobre 2023, l'armée israélienne a adopté une politique de tirs indiscriminés et illimités en Cisjordanie et a même armé et recruté des milliers de colons dans les colonies de Cisjordanie.

Le rapport a précisé : Les colons attaquent quotidiennement les Palestiniens en Cisjordanie et sont totalement à l'abri de toute punition. Malgré la documentation de la plupart des attaques des colons, les autorités chargées de l'application de la loi israéliennes ouvrent rarement des enquêtes à ce sujet.

Ce centre juridique a souligné : Dans 21 cas où des colons ont ciblé des Palestiniens, aucune condamnation n'a été prononcée par Israël.

