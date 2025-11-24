1003 Palestiniens tués par les occupants en Cisjordanie depuis octobre 2023

Selon l'agence de presse ABNA citant Al Jazeera, le centre juridique « B'Tselem » a souligné que le régime sioniste a tué mille trois Palestiniens en Cisjordanie depuis octobre 2023 et qu'il est en train d'exécuter un nettoyage ethnique dans cette région.

Ce centre juridique du régime sioniste a déclaré dans un rapport publié : Israël a procédé à un nettoyage ethnique en Cisjordanie, et il n'existe aucun mécanisme interne ou externe actif pour l'en empêcher.

Le rapport du centre indique que, depuis octobre 2023, l'armée israélienne a adopté une politique de tirs indiscriminés et illimités en Cisjordanie et a même armé et recruté des milliers de colons dans les colonies de Cisjordanie.

Le rapport a précisé : Les colons attaquent quotidiennement les Palestiniens en Cisjordanie et sont totalement à l'abri de toute punition. Malgré la documentation de la plupart des attaques des colons, les autorités chargées de l'application de la loi israéliennes ouvrent rarement des enquêtes à ce sujet.

Ce centre juridique a souligné : Dans 21 cas où des colons ont ciblé des Palestiniens, aucune condamnation n'a été prononcée par Israël.