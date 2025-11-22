Reportage photo | Turquie: l’impact durable de l’AKP sur les enjeux de la communauté chiite — colloque ABNA–Zaviyeh

Lead: Le colloque spécialisé « L’impact de la longévité de l’AKP sur le système de problématiques de la communauté chiite en Turquie » s’est tenu (29 Aban 1404 / 20 novembre 2025) dans la salle des conférences de l’Assemblée mondiale d’AhlulBayt (AS), à l’initiative de l’Agence internationale de presse AhlulBayt (ABNA) et en coopération avec le think tank Zaviyeh. Notre reportage photo couvre les temps forts des interventions des Dr Abbas Khamehyar, Dr Mohammad Din‑Mohammadi, Dr Zahra Kabiripour et Dr Mohammad Sadeghian.

Code d'info: 1752814