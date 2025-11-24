Terreur dans les Territoires Occupés : les abris rouverts

Selon l'agence de presse ABNA citant Al Jazeera, les médias de langue hébraïque ont rapporté que, dans le contexte de la peur et de la terreur croissantes dans les territoires occupés concernant une éventuelle réaction du Hezbollah libanais suite au martyre de Haitham al-Tabatabaei, l'un des commandants éminents de ce parti, lors de l'attaque de Tel-Aviv contre la banlieue sud de Beyrouth (Dahieh), les abris des territoires occupés dans les zones proches des frontières libanaises ont été rouverts.

Ces abris étaient utilisés par les occupants lors des attaques massives de la résistance libanaise contre les zones de peuplement sionistes sur le front nord.

Il convient de noter que le Hezbollah libanais a annoncé que lors de l'attaque du régime sioniste contre Dahieh à Beyrouth, 4 autres personnes, en plus du martyr Haitham al-Tabatabaei, avaient été tuées.