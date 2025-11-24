Député libanais : Israël a franchi toutes les lignes rouges

Selon l'agence de presse ABNA citant Spoutnik, Hassan Ezzeddine, député de la faction affiliée au Hezbollah libanais, a souligné que le régime sioniste a franchi toutes les lignes rouges hier en attaquant Dahieh, la banlieue sud de Beyrouth.

Il a ajouté : Le gouvernement libanais et la souveraineté de ce pays doivent trouver une solution pour empêcher la poursuite de ces agressions, car l'ennemi sioniste ne respecte rien et bénéficie du soutien des États-Unis. Cette situation ne peut pas durer éternellement.

Ezzeddine a précisé : Pour réagir à l'ennemi sioniste, une position unifiée doit être adoptée par le gouvernement, l'armée et la résistance libanaise. Le mécanisme de riposte au régime sioniste nécessite l'unité nationale.

Il a qualifié d'insensées les demandes de désarmement du Hezbollah et a déclaré que le gouvernement libanais et la résistance du pays respectent l'accord de cessez-le-feu, mais que Tel-Aviv le viole. L'initiative du président libanais Joseph Aoun, qui consiste à expulser les occupants du pays, à stopper les agressions et à libérer les prisonniers, fait l'objet d'un consensus parmi les Libanais.