Réaction d'« Al-Qassam » au martyre du commandant éminent du Hezbollah

Selon l'agence de presse ABNA citant l'agence de presse palestinienne Shahab, les Brigades des Martyrs Izz ad-Din al-Qassam, la branche militaire du Mouvement Hamas, ont déclaré dans un communiqué : C'est avec la plus grande fierté, honneur et confiance dans la promesse de la victoire divine que nous présentons nos condoléances pour le martyre du commandant éminent de la Résistance Islamique au Liban, le Martyr Haitham Ali Tabatabaei, responsable du commandement militaire de la Résistance Islamique.

Le communiqué indique : Le commandant martyr « Sayyed Abou Ali » est tombé en martyr sur le chemin de la défense de Quds, aux côtés d'un groupe de ses frères moudjahidines, lors de l'attaque criminelle du régime sioniste contre Dahieh, la banlieue sud de Beyrouth.

Les Brigades Al-Qassam ont ensuite salué le rôle de ce grand martyr dans le soutien au peuple palestinien et à sa résistance durant la bataille « Déluge d'Al-Aqsa », et ont souligné que le martyr Tabatabaei a joué un rôle important dans la formation et le renforcement du front de la résistance contre les occupants sionistes au cours de longues années de lutte.

Le régime sioniste a ciblé Dahieh, la banlieue sud de Beyrouth, par une frappe aérienne le dimanche après-midi (2 Azar selon le calendrier iranien), à la suite de laquelle au moins 5 personnes, dont Haitham Abou Ali Tabatabaei, le commandant éminent du Hezbollah libanais, ont été tuées et plusieurs autres blessées.