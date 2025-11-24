Saraya al-Quds : Le martyr « Haitham Ali Tabatabaei » était un partisan de la résistance palestinienne

Selon l'agence de presse ABNA citant la chaîne Al Mayadeen, les Saraya al-Quds, la branche militaire du Mouvement du Jihad Islamique Palestinien, ont présenté leurs condoléances dans un communiqué adressé au peuple palestinien, à la Oumma arabe et islamique et aux forces du Hezbollah, pour le martyre de Haitham Ali Tabatabaei, commandant du Jihad du Hezbollah, et l'ont décrit comme « un combattant courageux, l'un des piliers de la résistance islamique au Liban, un symbole de l'Axe de la Résistance et un partisan des groupes palestiniens. »

Saraya al-Quds a souligné que « notre engagement est de poursuivre le chemin de Quds, le chemin des martyrs, et de continuer le Jihad et la défense de la Palestine et de ses lieux saints jusqu'à la libération complète de cette terre de l'occupation sioniste. »

Les Brigades des Martyrs Izz ad-Din al-Qassam, la branche militaire du Mouvement Hamas, ont également présenté leurs condoléances dans un communiqué pour le martyre de Haitham Ali Tabatabaei, le responsable du commandement militaire de la résistance islamique au Liban, suite à l'attaque aérienne criminelle du régime israélien contre Dahieh, la banlieue sud de Beyrouth, et ont salué le rôle du martyr « Sayyed Abou Ali » dans le soutien au peuple palestinien et à sa résistance lors de la bataille « Déluge d'Al-Aqsa ».

Le Hezbollah Liban a officiellement annoncé le martyre du grand commandant du Jihad, Haitham Ali Tabatabaei, par le biais d'un communiqué. Il a été tué lors de l'attaque aérienne du régime israélien dimanche contre un appartement résidentiel dans le quartier de Harat Hreik à Dahieh, la banlieue sud de Beyrouth ; une attaque qui, selon le ministère de la Santé libanais, a fait cinq morts et 28 blessés.