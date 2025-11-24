La toute dernière prise de position d'Erdogan contre Netanyahou

Selon l'agence de presse ABNA citant Al Jazeera, le président turc, Recep Tayyip Erdoğan, se référant aux développements à Gaza, a déclaré : Le mouvement Hamas fait preuve d'une grande patience face à toutes les violations et agressions du régime sioniste et reste attaché au cessez-le-feu qui doit être pleinement mis en œuvre.

Il a également souligné que l'augmentation des pressions diplomatiques sur Tel Aviv et l'établissement d'une voie pour l'envoi continu d'aide humanitaire à Gaza est une nécessité dont l'exécution ne peut être reportée.

Il a ajouté : La communauté internationale doit adopter une position ferme pour arrêter Netanyahou.

Cette prise de position du président turc intervient alors que le Premier ministre du régime sioniste, Benyamin Netanyahou, poursuit ses politiques de déstabilisation dans la région en ciblant un commandant éminent du Hezbollah, en menant des attaques quotidiennes contre ce pays, ainsi qu'en intensifiant les attaques contre Gaza.