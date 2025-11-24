L'UNRWA annonce : 330 salles de classe temporaires installées à Gaza sans équipements de base

Selon l'agence de presse ABNA citant Al Jazeera, l'UNRWA a annoncé que 330 espaces d'apprentissage temporaires ont été créés dans 59 abris de la Bande de Gaza.

L'UNRWA a souligné que ces espaces, dépourvus d'équipements éducatifs et d'installations de base, fournissent des services éducatifs à plus de 44 000 enfants.

D'autre part, l'UNRWA a fait état de la poursuite de la politique de famine structurelle dans la Bande de Gaza et de l'aggravation des crises humanitaires en raison d'une grave pénurie de ressources financières.

Adnan Abu Hasna, conseiller médiatique de l'UNRWA, a déclaré que la crise alimentaire, en plus des problèmes généralisés dans les secteurs de l'éducation, de la santé et du financement, affecte simultanément des millions de réfugiés palestiniens à Gaza, en Cisjordanie, en Syrie, au Liban et en Jordanie.

Affirmant que les pressions du régime sioniste et les restrictions imposées aux activités de l'organisation ont mené la situation au bord de l'effondrement, il a souligné : La loi interdisant les activités de l'UNRWA et d'autres mesures restrictives ont laissé un lourd déficit budgétaire qui atteindra environ 200 millions de dollars d'ici la fin du premier trimestre de l'année prochaine.

Selon Abu Hasna, ce déficit financier a directement affecté la capacité de l'organisation à payer les salaires de plus de 30 000 employés dans les différentes zones d'opération.