Selon l'agence de presse Abna, le Premier ministre hongrois, Viktor Orbán, a déclaré lors d'une conférence de presse que les déclarations de certains politiciens européens sur la nécessité de se préparer à la guerre d'ici 2030 montrent que Bruxelles élabore ouvertement des plans militaires.

Il a déclaré : « Dans la politique européenne, on peut entendre des expressions dures comme 'économie de guerre' ou 'nous devons être prêts pour la guerre d'ici 2030'. Cette perspective a de graves conséquences sur les politiques économiques, et Bruxelles est clairement en train d'élaborer un plan de guerre. »

Rappelant les récentes déclarations du ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, concernant la possibilité du début d'une guerre entre l'OTAN et la Russie avant 2029, Orbán a affirmé : « Les responsables européens parlent officiellement de guerre. »

Le gouvernement de droite hongrois entretient des relations étroites avec la Russie et les États-Unis et s'efforce de convaincre les Européens de mettre fin à la guerre en Ukraine.