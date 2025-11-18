Selon l'agence de presse Abna, Rodion Mirochnik, représentant du ministère russe des Affaires étrangères pour les questions relatives à l'Ukraine, a déclaré dans une interview au journal Izvestia : « Moscou n'a jusqu'à présent reçu aucun message de Kiev concernant la suspension du processus de négociation. »

Évoquant le fait que plus de 100 jours se sont écoulés depuis le troisième cycle de négociations entre l'Ukraine et la Russie à Istanbul, en Turquie, il a ajouté : « Bien que le ministère ukrainien des Affaires étrangères ait annoncé la fin des négociations avec la Russie, ils n'ont jusqu'à présent pris aucune mesure officielle par les voies diplomatiques pour mettre fin aux négociations. »

Le responsable russe a fait état de la présentation d'un projet de propositions russes pour parvenir à un cessez-le-feu lors des négociations passées et a déclaré : « L'Ukraine n'a jusqu'à présent pris aucune position sur ces propositions. »

Auparavant, Alexey Polischchuk, directeur du Deuxième Département de la CEI au ministère russe des Affaires étrangères, avait déclaré à TASS que Moscou était prête à reprendre les négociations avec l'Ukraine à Istanbul et que la balle était désormais dans le camp de Kiev. Il a ajouté que la partie ukrainienne avait « interrompu » les pourparlers et que les responsables turcs avaient également appelé à plusieurs reprises à la reprise de ce processus.