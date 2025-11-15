  1. Accueil
Maduro : Le peuple des États-Unis doit empêcher une catastrophe

15 novembre 2025 - 09:06
Le président du Venezuela, faisant allusion au danger d'une escalade des tensions sur le continent américain, a appelé le peuple des États-Unis à jouer un rôle pour prévenir une catastrophe.

Selon l'agence de presse Abna, citant la chaîne Al Mayadeen, Nicolás Maduro, président du Venezuela, a déclaré : « Le peuple des États-Unis doit jouer un rôle important en ce moment pour empêcher un événement qui, selon lui, pourrait se transformer en une catastrophe pour tout le continent américain. »

Il a déclaré : « La paix et le droit international triompheront au Venezuela, et la nation vénézuélienne pourra obtenir la stabilité et son droit à l'existence avec une souveraineté totale. »

Dans une autre partie de son discours, Maduro a demandé : « Sont-ils à la recherche d'un 'autre Gaza' en Amérique du Sud ? »

S'adressant au peuple américain, il a dit : « L'humanité souffre déjà suffisamment de la douleur causée par le 'génocide à Gaza'. »

