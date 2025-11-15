La réaction de Trump aux révélations des Démocrates à son encontre dans l'affaire Epstein

Selon l'agence de presse Abna, citant le site web américain Axios, Donald Trump a annoncé dans un message sur le réseau social Truth Social qu'il ordonnerait au ministère de la Justice d'enquêter sur les liens de Jeffrey Epstein (le milliardaire notoire et chef d'un réseau de trafic de jeunes filles adolescentes) avec Bill Clinton et plusieurs autres personnalités.

Dans son message, Trump a déclaré que les Démocrates utilisaient l'affaire Epstein pour détourner l'attention du public des échecs politiques du Parti démocrate sur diverses questions, y compris la fermeture du gouvernement fédéral.

Il a dit qu'il demanderait au procureur général et au ministère de la Justice, ainsi qu'au FBI, d'enquêter sur les relations d'Epstein avec Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman et la banque JPMorgan Chase.

Ces déclarations de Trump sont survenues après que des Démocrates de la Chambre des représentants des États-Unis ont publié des courriels qui, selon eux, montrent que Trump était au courant des abus sexuels d'Epstein sur des filles mineures.