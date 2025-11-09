Des responsables américains portent un message ferme au gouvernement libanais concernant le Hezbollah

Selon l'agence de presse ABNA, la chaîne « Al Hadath » a rapporté qu'une délégation du Département du Trésor américain devait rencontrer aujourd'hui (dimanche) à Beyrouth Joseph Aoun, le président libanais.

Pendant ce temps, la section anglophone d'Al Hadath a également rapporté, citant ses sources, que deux hauts responsables de la Maison Blanche se rendraient également à Beyrouth aujourd'hui.

Ces deux responsables américains portent un message ferme de Washington au gouvernement libanais concernant le Hezbollah.

Le Trésor américain a également annoncé que cette délégation se rendrait en Europe et dans la région pour ce qui est présenté comme l'examen des moyens de faire pression sur l'Iran.

D'autre part, la chaîne Kan du régime sioniste a annoncé qu'« Israël » a averti les responsables américains supervisant la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu avec le Liban que le Hezbollah a, au cours des dernières semaines, transféré des centaines de missiles de Syrie au Liban, reconstruit ses lanceurs de missiles endommagés et recruté des milliers de nouvelles forces ; une action qui, selon Tel Aviv, constitue une violation flagrante de la décision du gouvernement libanais de désarmer le Hezbollah.

Selon ce rapport, « Israël » a transmis un message à l'armée libanaise par l'intermédiaire des Américains, affirmant : « Vous n'agissez pas suffisamment contre le Hezbollah ; par conséquent, Israël poursuivra ses attaques au Liban. »