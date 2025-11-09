Président de la Colombie : Trump et Rubio, vous êtes des menteurs

Selon l'agence de presse ABNA, citant la chaîne « Al Mayadeen », Gustavo Petro, le président de la Colombie, dans une déclaration cinglante contre Donald Trump (président) et Marco Rubio (secrétaire d'État) des États-Unis, les a traités de menteurs et a déclaré : « Trump et Rubio, vous et vos amis mentez, car ceux que vous tuez ne sont pas des trafiquants de drogue ».

Petro a ajouté que dans le monde d'aujourd'hui, la démocratie est morte et la sauvagerie est en train de régner.

Ces déclarations du président colombien font suite à l'augmentation des attaques de Washington dans l'océan Pacifique et à leurs affirmations d'attaquer des bateaux transportant de la drogue.