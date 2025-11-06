Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Selon les médias thaïlandais, l’incident s’est produit mardi lorsque des visiteurs ont surpris un couple en train de se livrer à un comportement « indécent et public » sans égard pour la présence d’autres touristes. Des témoins ont pris des photos et des vidéos, diffusées ensuite sur les réseaux sociaux, provoquant une réaction virulente et des appels appuyés à des poursuites judiciaires. La police de Koh Phangan a procédé à l’arrestation du couple et les a transférés pour dépôt de plainte formel.

Le gouverneur de Koh Phangan, Surya Bunfan, a ordonné l’ouverture immédiate d’une enquête afin d’identifier précisément les responsabilités et d’appliquer la loi. En droit thaïlandais, les actes obscènes commis dans l’espace public constituent une infraction passible d’amende et de peines de prison. Les autorités ont insisté sur la nécessité de préserver l’ordre public, le respect des familles et des sensibilités locales, en particulier sur une île où l’afflux touristique est important.

Le commandant de la police de la province de Surat Thani a parallèlement rencontré l’ambassadeur du régime sioniste accrédité en Thaïlande et au Cambodge pour évoquer la multiplication de comportements jugés préoccupants parmi certains voyageurs israéliens. Cette rencontre, qui coïncidait avec la prise de fonctions du nouveau chef de la police provinciale, a souligné la détermination des forces de l’ordre à sévir contre les contrevenants et à coopérer pour prévenir la récidive.

Le Bangkok Post a rapporté que le gouverneur provincial a demandé à l’ambassade du régime sioniste de rappeler à ses ressortissants l’obligation d’observer les lois thaïlandaises et les codes sociaux. Selon les autorités, des cas antérieurs impliquant des touristes et résidents israéliens ont été enregistrés, allant de l’ouverture d’entreprises illégales à des comportements grossiers, en passant par des dossiers de drogue et de vol. Les responsables locaux estiment que ces dérives nuisent à l’image des visiteurs étrangers respectueux et mettent sous pression les communautés d’accueil.

La police a indiqué que le dossier de Koh Phangan suivra son cours judiciaire, tout en renforçant la présence d’agents dans les zones touristiques sensibles et en lançant des campagnes d’information multilingues sur les règles de conduite. La semaine passée, une délégation de haut niveau du régime sioniste, conduite par un conseiller spécial du Conseil de sécurité nationale, a visité la province et assuré « son soutien » au droit des autorités thaïlandaises d’agir fermement contre les contrevenants. Les responsables locaux ont réaffirmé que l’application impartiale de la loi et le respect des valeurs culturelles sont des conditions non négociables pour la sécurité, la dignité publique et la coexistence harmonieuse.

Fin/229