Guardian: Le régime sioniste a détruit 4 000 embryons palestiniens avec un seul missile

Selon l'agence de presse Abna, citant l'agence de presse palestinienne Shahab, Navanethem Pillay, ancienne présidente du Comité d'enquête des Nations unies, a déclaré au journal Guardian que le régime sioniste avait détruit 4 000 embryons à Gaza en un instant avec un missile.

Selon ce rapport, parmi les milliers de bombes qui sont tombées sur Gaza, une était inoubliable: les Sionistes ont ciblé la clinique de fertilité (Al-Basma) en décembre 2023, détruisant 4 000 embryons palestiniens en un seul moment.

Selon cette source des Nations unies, l'attaque était intentionnelle afin d'empêcher la naissance de nourrissons parmi les Palestiniens de Gaza.

Le Guardian ajoute que l'armée d'occupation sioniste a ciblé les réservoirs d'azote qui maintenaient les embryons en vie. Cela s'est produit alors que la clinique était située dans un bâtiment séparé de l'hôpital principal.

Pillay a souligné que cet incident n'est pas le seul cas de crime du régime sioniste et de violation du droit international, mais qu'il est l'un des nombreux exemples de crimes que le Comité d'enquête a prouvé avoir été commis dans la bande de Gaza, concluant qu'Israël a commis un génocide à Gaza.

Selon le rapport, le Comité d'enquête susmentionné a documenté la destruction généralisée causée par les bombes israéliennes contre les enfants palestiniens et le ciblage des systèmes de santé et d'éducation de Gaza.