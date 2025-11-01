  1. Accueil
Profanation de mosquées : le CFCM dénonce la haine antimusulmane

1 novembre 2025 - 23:13
Source: IQNA
Le Conseil français du culte musulman (CFCM) a dénoncé une « déferlante de haine antimusulmane » après la profanation de deux mosquées, à Jargeau dans le Loiret et à Montpellier, dans le quartier du Petit-Bard, les 28 et 29 octobre.

Selon Anadolu, dans un communiqué, l’institution a condamné « avec la plus grande fermeté » ces actes islamophobes, évoquant des graffitis hostiles à l’islam sur la mosquée montpelliéraine et de nouvelles menaces contre celle de Jargeau, déjà victime d’un incendie criminel.

Le CFCM a fait part de sa vive inquiétude face à une « progression alarmante » des actes antimusulmans, en hausse de 169 % depuis le début de l’année 2025. Il a également dénoncé la « faiblesse des sanctions » contre les auteurs d’actes haineux, notamment lors du procès du groupe d’ultra-droite AFO, accusé d’avoir projeté des attentats contre des musulmans.

L’organisation met en garde contre la banalisation du discours islamophobe dans les médias et le monde politique, citant plusieurs personnalités publiques. Elle appelle enfin les pouvoirs publics à protéger les lieux de culte et à reconnaître la lutte contre la haine antimusulmane comme une priorité nationale.

