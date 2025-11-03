Araghchi : Nous avons testé nos missiles dans un combat réel

Selon l'agence de presse "Abna", le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré dans un entretien avec Al Jazeera : « Nous sommes prêts à toute éventualité et nous nous attendons à des actions agressives de la part du régime sioniste. Nous sommes au sommet de la préparation à tous les niveaux, et Israël subira une nouvelle défaite dans toute guerre future. »

Il a ajouté : « Nous avons acquis beaucoup d'expérience de la récente guerre et nous avons testé nos missiles dans un combat réel. Si le régime sioniste entreprend une action agressive, cela aura des conséquences désastreuses pour lui. »

Le ministre iranien des Affaires étrangères a souligné : « Israël a tenté d'élargir le champ de la guerre dans la région en ciblant nos installations pétrolières. Nous avons réussi à gérer la guerre avec Israël de manière excellente et avons empêché son extension dans la région. »

Il a ajouté : « Le régime sioniste n'aurait pas pu déclencher une guerre contre l'Iran sans le feu vert de l'Amérique et n'aurait pas commencé une guerre contre l'Iran. Netanyahou est un criminel de guerre, et il est prouvé pour la région que son véritable ennemi est Israël. »

Araghchi a déclaré : « Nous sommes prêts à dialoguer pour dissiper les inquiétudes concernant notre programme nucléaire et nous insistons sur la nature pacifique de notre programme nucléaire. Il est possible de parvenir à un accord équitable, mais Washington a posé des conditions impossibles et inacceptables. Il n'y aura pas de négociation sur notre programme de missiles, et aucun homme sensé ne se désarme. »

Abbas Araghchi a souligné : « Nous ne pouvons pas arrêter l'enrichissement d'uranium, et ce qui n'a pas été obtenu par la guerre ne sera pas non plus obtenu par la voie politique. Nous n'avons aucune volonté de négocier directement avec Washington et il est possible de parvenir à un accord par le dialogue indirect. »

Il a précisé : « Les matières nucléaires sont restées sous les décombres des installations nucléaires bombardées et n'ont pas été transférées ailleurs. Nos bâtiments et équipements nucléaires ont été endommagés, mais notre technologie reste intacte. »

Araghchi a souligné : « L'activation du mécanisme de 'snapback' par les Européens est illégale et il n'y a pas de consensus international sur les sanctions contre nous. Notre priorité est de renforcer les relations avec les pays voisins et nous sommes prêts à interagir avec l'Occident sans aucune dictature. »

Concernant la Syrie, il a également déclaré : « Nous soutenons l'indépendance de la Syrie et son intégrité territoriale et nous condamnons les attaques hostiles israéliennes contre elle. »