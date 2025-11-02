Des dizaines de morts et de blessés suite à une explosion au Mexique

Selon l'agence de presse ABNA, citant Reuters, une explosion dans un centre commercial dans le nord-ouest du Mexique a fait des dizaines de morts et de blessés.

Selon les premières statistiques publiées, l'incendie causé par ladite explosion dans la région de Sonora, dans le nord-ouest du pays, a fait au moins 23 morts et 12 blessés. Parmi ces personnes se trouvent également un certain nombre d'enfants.

Plus de détails sur la cause de cette explosion n'ont pas encore été publiés.