Ministre de la Guerre des États-Unis : Les relations entre Washington et Pékin sont au beau fixe

Selon l'agence de presse ABNA, citant la chaîne Russia Al-Yaum, Pete Hegseth, le ministre de la Guerre américain, a déclaré : « Je me suis mis d'accord avec mon homologue chinois Dong Jun sur la nécessité d'établir des canaux [de communication] militaires pour prévenir l'éclatement de conflits et contenir toute escalade des tensions entre les deux pays. »

Dans d'autres déclarations, il a dit : « J'ai parlé avec le président Trump et nous croyons tous les deux que les relations entre les États-Unis et la Chine sont actuellement dans leur meilleure situation. »

Hegseth a ajouté : « Après la rencontre historique du président Trump avec le président chinois Xi Jinping en Corée du Sud, j'ai également eu une réunion très positive avec le ministre chinois de la Défense, Dong Jun, en Malaisie, et hier soir, une nouvelle conversation a eu lieu entre nous. »

Le ministre de la Guerre américain a précisé : « Nous avons convenu avec le ministre chinois de la Défense que la paix, la stabilité et de bonnes relations sont la meilleure voie pour nos deux grands et puissants pays. »

Par ailleurs, dans une autre partie de son discours, il a également répété les propos « croisés » de Trump concernant le massacre des chrétiens au Nigeria et a affirmé : « Le massacre des chrétiens innocents au Nigeria et partout dans le monde doit être immédiatement arrêté. »

Hegseth, confirmant les propos de Trump sur la possibilité d'une action militaire américaine au Nigeria et menaçant ce pays, a déclaré : « Le ministère de la Guerre américain se prépare à agir ; soit le gouvernement nigérian protège les chrétiens, soit nous détruirons les terroristes islamistes qui commettent ces crimes horribles. »