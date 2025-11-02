Observatoire des droits de l'homme : Israël poursuit le génocide à Gaza malgré le cessez-le-feu

Selon l'agence de presse ABNA, citant l'agence de presse Shahab, Euro-Med Human Rights Monitor a publié un communiqué annonçant que le régime sioniste, après le cessez-le-feu à Gaza, continuait de commettre le crime de génocide contre les Palestiniens dans la bande de Gaza, bien qu'avec moins de bruit et une nouvelle approche.

Le communiqué ajoute que depuis le début de la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu le 10 octobre dernier, le régime sioniste a adopté une politique d'agressions progressives et utilise des bombardements sporadiques au lieu d'une vague de génocide à grande échelle.

Selon ce rapport, depuis le début de l'accord de cessez-le-feu, l'armée sioniste a tué 219 Palestiniens, dont 85 enfants, et blessé plus de 600 personnes, enregistrant une moyenne de plus de 10 Palestiniens tués et près de 30 blessés par jour.

L'Observatoire des droits de l'homme ajoute que l'armée du régime sioniste a mené deux grandes vagues d'agression contre Gaza au cours de cette période : la première a eu lieu le 19 octobre, entraînant la mort de 47 Palestiniens, et la seconde les 28 et 29 octobre, au cours de laquelle 110 Palestiniens ont été tués.