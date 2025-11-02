Obama : La situation aux États-Unis est très mauvaise / Trump et sa famille se sont enrichis

Selon l'agence de presse ABNA, citant la chaîne Russia Al-Yaum, Barack Obama, l'ancien président américain, a déclaré lors d'un discours dans le New Jersey en soutien au candidat démocrate de la région : « La situation s'est aggravée sous Trump, et les gens ordinaires sont devenus plus pauvres. »

Il a ajouté : « Pendant ce temps, les personnes proches de Trump se sont enrichies et il essaie de détourner l'attention des gens de leurs problèmes. »

Obama a poursuivi : « Nous voyons toutes ces absurdités tous les jours aux informations, les théories du complot, des vidéos étranges de Trump avec une couronne sur la tête, jetant des excréments sur des manifestants. Toutes ces actions sont faites pour détourner votre attention du fait que votre situation ne s'est pas améliorée. Chaque jour est Halloween en Amérique. »

Il a déclaré : « Ce n'est pas que nous n'avions pas anticipé cette situation ; mais nous ne nous attendions pas à ce que ce soit si grave. J'avais prévenu auparavant. Les gens ont voté pour Trump à cause de la mauvaise situation économique, mais les conditions ont empiré et ne se sont améliorées que pour Trump et sa famille. Les coûts des soins de santé en Amérique vont augmenter deux ou trois fois. »