Niger : Lecture du Coran pour la nation à Agadez

Selon journalduniger, cette initiative spirituelle, en appui au Fonds de Solidarité pour la Sauvegarde de la Patrie (FSSP), illustre l’engagement patriotique des femmes d’Agadez face aux défis sécuritaires.

Vêtues de parures traditionnelles, les participantes ont récité le texte sacré dans une atmosphère de ferveur et d’unité.

La cérémonie, présidée par l’épouse du gouverneur d’Agadez, a rassemblé des figures locales dont l’épouse du Sultan de l’Aïr et celle du secrétaire général régional. Toutes ont salué la mobilisation féminine comme un symbole de résilience et de cohésion nationale.

À l’issue de la lecture, une collecte symbolique a été effectuée au profit du FSSP, chaque participante contribuant à l’effort national.

Ce geste, modeste mais porteur d’espoir, traduit la détermination des femmes du Nord à défendre la patrie par la foi, la solidarité et le sens du devoir.