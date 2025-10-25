Iran presse l’ONU d’être neutre / Maduro défie la guerre psychologique américaine

Vendredi 24 octobre, l'ambassadeur et représentant de l’Iran auprès des Nations Unies, Amir Saïd Iravani, a déclaré que la Charte de l’ONU faisait face à une épreuve sérieuse en raison d’actes agressifs et de l’exploitation politique de ses mécanismes. Il a souligné que le Conseil de sécurité devait assumer ses responsabilités de manière impartiale, efficace et sans parti pris, et qu’aucun de ses membres — même les plus puissants — ne devait pouvoir en abuser à des fins politiques ou unilatérales.

ONU : la guerre à Gaza révèle un mépris total du droit international

Le directeur de l’agence de secours et d’emploi pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), Philippe Lazzarini, a déclaré que la guerre menée par le régime israélien à Gaza illustrait un mépris absolu des lois internationales. Il a ajouté que depuis 80 ans, l’Organisation des Nations Unies n’avait cessé de s’engager pour instaurer la paix, lutter contre la pauvreté et la faim, promouvoir les droits humains et renforcer un ordre mondial fondé sur le droit.

Russie, Chine et Iran : le recours au « snapback » par la Troïka européenne est juridiquement contestable

Les ambassadeurs et représentants permanents de la Russie, de la Chine et de l’Iran auprès du bureau des Nations Unies ont affirmé, dans une lettre adressée au directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), que le recours au mécanisme dit de « snapback » par les trois pays européens — le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France — présentait des défauts fondamentaux sur les plans juridique et procédural.

Ouverture d’une enquête judiciaire contre des dirigeants espagnols pour complicité de crimes de guerre à Gaza

La Cour nationale d’Espagne a annoncé l’ouverture d’une enquête officielle visant plusieurs hauts responsables de l’entreprise sidérurgique « Sidenor », accusés de complicité dans des crimes contre l’humanité et un possible génocide à Gaza. Ces personnes sont poursuivies pour leur implication présumée dans la vente d’acier à une entreprise d’armement liée au régime israélien.

Mustafa Barghouti : les armes à Gaza doivent être discutées dans le cadre d’un consensus national

Le secrétaire général de l’Initiative nationale palestinienne, Mustafa Barghouti, a souligné vendredi l’importance de l’unité nationale et le rejet de toute ingérence étrangère dans la gestion de Gaza. Il a déclaré que la question des armes dans la bande de Gaza devait être examinée dans le cadre des formes de lutte sur lesquelles les groupes palestiniens se sont mis d’accord.

Poursuite des raids nocturnes israéliens en Cisjordanie et violences des colons

Les incursions nocturnes de l’armée israélienne et les attaques violentes de colons se poursuivent dans plusieurs régions de la Cisjordanie occupée. Selon des sources locales, des habitations palestiniennes ont été prises d’assaut à Jénine, Naplouse et Tulkarem. À Ramallah, des véhicules ont été incendiés et de violents affrontements ont éclaté entre les habitants et les forces israéliennes.

Venezuela : Nous ne céderons jamais à la guerre psychologique des États-Unis

Le président du Venezuela, Nicolas Maduro, a accusé les États-Unis de mener une campagne continue de guerre psychologique et de déstabilisation contre son pays. Il a averti que le Venezuela ne renoncerait jamais à sa souveraineté face aux agressions impérialistes.

Brésil : mise en garde contre l’escalade américaine

Le conseiller du président brésilien, Celso Amorim, a averti vendredi que la présence militaire des États-Unis dans la région des Caraïbes, ainsi que les tensions croissantes entre Washington et Caracas, pourraient avoir des conséquences extrêmement néfastes pour l’ensemble de l’Amérique du Sud. Selon lui, toute intervention militaire américaine au Venezuela risquerait d’embraser la région.

Président colombien : nous ne plierons pas

Gustavo Petro, président de la Colombie, a déclaré qu’il ne céderait pas après l’imposition de sanctions américaines à son encontre. Il a affirmé qu’il poursuivrait son engagement et a qualifié les mesures de Washington contre lui et sa famille de contradictoires, en soulignant les efforts de son pays dans la lutte contre le trafic de drogue.

La France va livrer de nouveaux avions de chasse et missiles à l’Ukraine

Dans une vidéo publiée sur le réseau social X, le président français Emmanuel Macron a annoncé que la France fournirait prochainement à l’Ukraine davantage de missiles Aster, de nouveaux programmes de formation, ainsi que des avions de chasse Mirage.