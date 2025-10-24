Iran: pas de réduction de la portée de ses missiles sous 500 km

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : S’exprimant sur la posture de défense du pays, Larijani a déclaré que « les capacités balistiques de l’Iran relèvent d’une doctrine défensive et dissuasive » et qu’« aucune négociation sous contrainte ne réduira la portée des missiles nationaux ». Selon lui, l’objectif poursuivi par les pressions et menaces « était d’éteindre la puissance de l’Iran », mais « la résistance de fer de la nation et des forces armées » a fait échouer ce plan.

Le responsable iranien a qualifié la campagne américaine de « pression illégale et extraterritoriale » contraire à la Charte des Nations unies, rappelant que le programme balistique n’est pas couvert par l’accord nucléaire et demeure un « dossier de souveraineté ». Il a ajouté que toute discussion sur la sécurité régionale doit reposer sur le respect de l’intégrité territoriale des pays de la région et la fin des interventions étrangères.

Évoquant la confrontation de juin, qu’il a décrite comme une « guerre de 12 jours imposée par le régime sioniste et les États-Unis », Larijani a souligné que « le front de la résistance » a maintenu la stabilité stratégique du pays. « La République islamique a neutralisé le complot de l’ennemi par la patience stratégique, l’unité interne et sa dissuasion crédible », a-t-il insisté.

Des analystes proches des milieux de défense à Téhéran estiment que la clarté affichée par l’Iran vise à dissuader toute aventure militaire et à affirmer que la réduction unilatérale des capacités nationales n’est pas à l’ordre du jour. Aucun commentaire immédiat n’avait été publié par Washington au moment de la diffusion de ces déclarations.

Fin/229