Araghchi : Tant que l'approche des États-Unis ne changera pas, les négociations nucléaires ne reprendront pas

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Seyyed Abbas Araghchi, déclare lors d'un entretien avec les journalistes que les négociations nucléaires avec les États-Unis ont été interrompues en raison des exigences excessives de la partie américaine et qu'elles ne reprendront pas à moins que Washington ne modifie sa position. Seyyed Abbas Araghchi est arrivé à Mashhad, capitale de la province de Khorassan-e Razavi, dans le nord-est de l'Iran, le mercredi 22 octobre, pour participer à la deuxième session de diplomatie provinciale avec la présence des ambassadeurs d'Iran dans les pays voisins et des responsables économiques.

En faisant référence aux cinq séries de négociations indirectes entre l'Iran et les États-Unis cette année, le ministre iranien des Affaires étrangères a souligné que pendant ces discussions, l'Iran avait été attaqué, et que les États-Unis avaient soutenu et accompagné l'agression du régime sioniste contre l'Iran. » La République islamique d'Iran (RII) a toujours été en faveur de la paix et de la diplomatie et soutient les solutions diplomatiques, mais qu'elle ne renoncera pas aux droits et aux intérêts du peuple iranien. «, a-t-il ajouté.

En soulignant que les négociations doivent être basées sur le respect mutuel et des positions égales, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que les expériences passées avaient montré que les États-Unis avaient exploré d'autres voies, mais sans parvenir à un résultat.

Seyyed Abbas Araghchi a également considéré la diplomatie provinciale comme l'une des initiatives du quatorzième gouvernement iranien. » Le développement des interactions entre les provinces frontalières de l'Iran et les pays voisins, notamment dans les domaines économique et touristique, joue un rôle important dans l'élargissement des relations régionales. «, a-t-il ajouté.

Le chef de la diplomatie iranienne annonce aussi qu'en période de sanctions, les pays voisins jouent un rôle clé dans le commerce de l'Iran, et que le volume des échanges avec ces pays pourrait être supérieur à celui des échanges avec les pays européens.

La deuxième session de diplomatie provinciale s'est tenue à Mashhad, avec la participation des ambassadeurs d'Iran dans les pays voisins et des responsables économiques. Elle était centrée sur l'examen du développement des relations commerciales, de l'approvisionnement en produits de base et des capacités de coopération économique avec les pays voisins.