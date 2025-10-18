La cérémonie de remise des prix du football et du futsal asiatiques pour l’année 2025 s’est tenue à Riyad, en Arabie saoudite.

Dans la catégorie féminine, l'entraîneuse de l’équipe nationale d’Iran,Marziyeh Jafari, a été désignée meilleure entraîneuse d’Asie, tandis que dans la catégorie futsal, Salar Aghapour a remporté le titre de meilleur joueur de l’année.

Protestations contre l’équipe israélienne à Madrid

Selon un rapport des médias israéliens, des manifestants espagnols se sont rassemblés devant le lieu de séjour de l’équipe de basketball de Hapoel Tel Aviv en Espagne pour perturber leur tranquillité et leur sommeil.

Il est à noter que la police espagnole a demandé pour la deuxième fois à l’équipe de Hapoel Tel Aviv, arrivée à Madrid pour les compétitions de l'EuroLeague, de quitter leur hôtel. Les vastes manifestations du peuple espagnol ont commencé le mois dernier lors de la compétition de cyclisme en raison de la présence des sionistes, qui a finalement été annulée. Par la suite, la Fédération espagnole des échecs a annulé les visas des joueurs d'échecs israéliens en réponse aux protestations populaires.