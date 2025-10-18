L'incertitude politique coûtera 20 milliards d'euros à la France / Les militants Renaissance défendent toujours Macron malgré le chaos politique

Selon le journal, cette analyse publiée par l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), prédit que la croissance française plafonnera à seulement 0,7 % en 2025 et 2026, au lieu de son potentiel estimé à 1,4 %. Ce coût de 20 milliards d'euros équivaut à 0,4 point de PIB en 2025 et 0,3 point en 2026.

Cette stagnation est due à deux facteurs : premièrement, les ménages, inquiets pour le marché du travail, réduisent leurs dépenses et affichent un taux d'épargne de 18,9 % (un record sur quarante-cinq ans, hors période Covid). Deuxièmement, les entreprises, confrontées à la « valse des gouvernements » et aux budgets retardés, reportent ou annulent leurs décisions d'investissement structurantes.

La conséquence la plus directe se porte sur le marché du travail. L'OFCE anticipe la destruction de 160 000 emplois au total sur 2025 et 2026, ce qui pourrait faire grimper le taux de chômage de 7,5 % à 8,2 %.

L'agence S&P abaisse la note de la France et sanctionne l'instabilité politique

L'agence de notation américaine S&P (anciennement Standard and Poor's) a sanctionné le chaos politique français en dégradant la note souveraine du pays. Selon Le Monde, S&P a annoncé vendredi 17 octobre qu'elle abaissait la note française de AA− à A+, la faisant passer de la quatrième à la cinquième meilleure note. Cette décision, bien qu'attendue sur le fond, a surpris par son calendrier. S&P devait initialement se prononcer le 28 novembre, mais a expliqué que l'agenda politique lui avait forcé la main.

L'agence justifie sa décision par « les récentes motions de censure au Parlement », qui « limitent les progrès pour consolider les finances publiques de la France ». Pour S&P, la bataille rangée entre les parlementaires, avec l'élection présidentielle en ligne de mire, signifie qu'il y a peu d'espoir de voir une réduction du déficit.

L'agence de notation estime que « l'incertitude sur les finances publiques va rester élevée jusqu'en 2027 » et cite comme exemple la décision du nouveau gouvernement de suspendre la réforme des retraites.

Les militants Renaissance défendent toujours Macron malgré le chaos politique

Alors que les oppositions désignent Emmanuel Macron comme le principal responsable de la crise politique, l'impasse institutionnelle n'a pas érodé le soutien des militants Renaissance, qui restent en rangs serrés derrière le chef de l'État. Selon « Le Monde », qui a rencontré plusieurs sympathisants, ces derniers veulent croire aux promesses de « retour à la stabilité ».

Certes, ils admettent avoir ressenti « un peu d’incompréhension » lors de la démission de Sébastien Lecornu le 6 octobre, quelques heures après la formation de son premier gouvernement. Mais après la reconduction du Premier ministre et le rejet des motions de censure, une militante de la première heure résume le sentiment général : « C’était la meilleure solution. »

Pour ces militants, la responsabilité de cette « période chaotique » n'incombe pas au président, mais d'abord aux « insoumis » et au Rassemblement national (RN), accusés de faire passer leur destin politique avant l'intérêt du pays. Comme le résume le titre de l'article : « On a toujours eu un président fort aux manettes ».